Sky: “Napoli farà poco calciomercato, Spalletti felice della rosa”

Sky calciomercato Napoli. Secondo Francesco Modugno il club azzurro farà pochi movimenti ma mirati. Le ultime notizie in casa Napoli sulle prospettive di mercato sono relative a Luciano Spalletti che è “felice della rosa già a sua disposizione”. Secondo Modugno “qualche arrivo ci sarà in difesa, magari con un terzino sinistro ed un centrale, dato che Maksimovic è in scadenza di contratto”. A centrocampo pure “si farà qualcosa, ma molto dipenderà anche dalle cessioni. In attacco invece c’è grande abbondanza”.

Calciomercato Napoli: le possibili cessioni

I due maggio indiziati a lasciare Napoli sono sempre Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Lo spagnolo in una intervista a Gazzetta ha fatto sapere di essere felice della piazza azzurra. Nonostante tutto il richiamo della Spagna è forte. A realizzare questo sogno del centrocampista spagnolo potrebbe essere Carlo Ancelotti, pronto a fare il doppio colpo in casa Napoli.

Qualora dovesse riuscire allora la SSCN di Aurelio De Laurentiis dovrà aumentare i calciatori in entrata. Resta comunque l’attenzione alta su tutte le prospettive di mercato, con un occhio particolare alla batteria degli esterni, molto utili nel modo di giocare di Spalletti. La notizia di un interessamento per Florenzi fa capire che il Napoli vuole muoversi in maniera decisa sulle fasce, ma altri colpi sono dietro l’angolo.