Carlo Ancelotti punta due calciatori del Napoli per la prossima sessione di calciomercato. Il nuovo tecnico del Real Madris si è già calato nel mondo del Real Madrid. Un mondo che conosce benissimo, anche perché con i blancos ha finto la decima Champions League, cosa che a quelle latitudini sembrava diventata una maledizione. L’ex tecnico dell’Everton ci ha messo poco a dimenticare il suo vecchio club e si è messo subito a lavorare per la sua nova avventura.

Secondo Corriere dello Sport le manovre di Ancelotti sul calciomercato sono importanti, con il Real Madrid che vorrebbe assecondarlo. Certo Florentino Perez ha tanto a cui pensare, visto che la prossima settimana la Uefa è pronta ad ufficializzare la squalifica dalla Champions League di Juventus, Real Madrid e Barcellona. I tre club sono ancora all’interno del progetto Superlega.

Real Madrid: Ancelotti chiede Koulilbaly e Fabian Ruiz

In ogni caso il Real Madrid è pronto a tuffarsi sul calciomercato per ritornare a puntare a titolo, che nella scorsa stagione è andato all’Atletico Madrid di Suarez. Ancelotti a Florentino Perez ha chiesto Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, secondo quanto scrive Corriere dello Sport. I due calciatori sono stati messi in vendita dal Napoli e questa è già una buona base di partenza.

Kalidou Koulibaly : il contratto del difensore senegalese col Napoli scade nel 2023. De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi ed attuale il suo è quello più alto nella rosa azzurra: 6,5 milioni di euro. Il Napoli cederebbe Koulibaly al Real Madrid per una cifra tra i 55 ed i 60 milioni di euro.

Fabian Ruiz: lo spagnolo piace molto ad Ancelotti, ma soprattutto al Real Madrid che da tempo lo ha messo nel mirino. Il contratto di Fabian col Napoli scade nel 2023 ma non c'è l'accordo per il rinnovo. Il prezzo oscilla tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

Insomma se il Real Madrid ed Ancelotti vogliono Koulibaly e Fabian Ruiz dovranno mettere sul piatto dai 110 ai 120 milioni di euro.