Superlega, la Uefa squalifica per due anni la Juve. Dagospia anticipa la sentenza della Uefa che dovrebbe arrivare già la prossima settimana. Secondo quanto viene scritto sul portale la decisione della Uefa sulle tre società che sono ancora fermamente nel progetto Superlega sarà durissima e prevede “l’esclusione dalle coppe europee, per un anno o addirittura due, di Juventus, Real Madrid e Barcellona“.

Aleksander Ceferin a capo della Uefa aveva sempre promesso un intervento duro contro la Superlega. Da qualche giorno si è venuto a conoscenza del procedimento disciplinare aperto contro Real Madrid, Barcellona e Juventus. Lo stesso numero uno della Uefa aveva chiarito che l’organismo è indipendente e di attendere la sentenza.

Uefa squalifica Juve: sarà battaglia legale

Secondo Dagospia i giochi sono già fatti ed i tre club che portano avanti il progetto Superlega saranno puniti duramente. Ma Real Madrid, Juventus e Barcellona avevano già fatto sapere di non voler cedere. Quando verrà ufficializzata la squalifica Uefa per Juve, Real e Barça, allora si impugnerà il provvedimento. I club sono pronti a ricorrere presso la “Corte di giustizia europea contro Uefa e Fifa per valutarne l’eventuale violazione di alcune norme sulla libera concorrenza”.

In questo senso viene in aiuto dei dissidenti il tribunale di Madrid che chiede ai “giudici dell’ Unione di pronunciarsi sul possibile abuso di posizione dominante dell’ Uefa, e in subordine della Fifa: la tesi è che funzionino come un cartello che limita la libera concorrenza. La risposta affermativa della Corte Ue legittimerebbe a tutti gli effetti la nascita della Superlega” scrive Dagospia.

La squalifica della Juve da parte della Uefa aprirebbe le porte ad un ripescaggio del Napoli in Champions League. Ma i ricorsi delle tre squadre coinvolte, potrebbero anche portare ad una sospensiva. Qualora dovesse succedere allora la squalifica potrebbe essere applicata la prossima stagione.