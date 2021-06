Il Manchester United su koulibaly, lo riferisce il giornalista Nicolò Schira. L’esperto di mercato ha rivelato l’interesse del club inglese per il difensore del Napoli: “Il Manchester United è ancora interessato a Kalidou Koulibaly. I Red Devils hanno parlato con il suo agente Fali Ramadani negli ultimi giorni per conoscere il prezzo del Napoli per il difensore centrale“.

Schira, su Twitter ha riferito il prezzo fissato dal Napoli per cedere Koulibaly ai club interessati: “Kalidou Koulibaly potrebbe partire in estate, se Napoli non accedere in Champions. De Laurentiis vuole 60 milioni di euro per cedere il centrale (il suo contratto scade nel 2023). Alcuni club come l’Everton di Ancellotti e il Manchester United stanno cercando Koulibaly“, ha concluso il giornalista. Il Napoli ha deciso di cedere pochi pezzi pregiati e soprattutto al giusto prezzo. De Laurentiis non svenderà nessuno. Vedremo come si evolverà il mercato quyando entrerà nella sua fase più calda.