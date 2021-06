La Juve ha scippato due volte il Napoli, con la complicità degli arbitri. Paolo Ziliani tuona contro i bianconeri e contro i vertici dell’AIA. Mentre la Uefa minaccia seriamente una squalifica di due anni dalle competizioni europee, il programma le Iene scatena una bufera contro gli arbitri.

Ziliani su Twitter scrive: “Com’era la storia dell’UEFA che non può fare a meno di Real, Barcellona e Juventus per la sua coppa più prestigiosa? E il giudice di Madrid? E il precedente Bosman? E D’Onofrio? E il quarto posto regalato da Calvarese? Ora anche Repubblica ritiene inevitabile, oltre che imminente, l’esclusione di Juventus, Real e Barcellona dalle coppe. Uno o due anni per violazione degli articoli 49 e 51 dello statuto UEFA. Saranno Napoli, Real Sociedad e Betis a subentrare al loro posto“.

Zialian poi bacchetta il calcio italiano: “Ma la cosa davvero incredibile è che dopo il titolo sottratto al Napoli da Orsato in Inter-Juve 2-3, tre anni dopo, in Juve-Inter 3-2, Calvarese regala alla Juve l’accesso alla Champions a danno del Napoli (60 milioni di danno) ma nessuno, DeLaurentiis in primis, dice nulla“.

Ma la cosa davvero incredibile è che dopo il titolo sottratto al #Napoli da #Orsato in #InterJuve 2-3, tre anni dopo, in #JuveInter 3-2, #Calvarese regala alla #Juve l’accesso alla #Champions a danno del Napoli (60 milioni di danno) ma nessuno, #DeLaurentiis in primis, dice nulla pic.twitter.com/8EeHwZAbMx — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 1, 2021

