Alessandro Florenzi piace al Napoli di Spalletti. Una notizia di calciomercato che sicuramente scuote l’ambiente azzurro e quello giallorosso. Il calciatore è ritornato alla Roma dopo una parentesi al PSG in cui si è rilanciato alla grande. Da riserva con Fonseca a titolare con il club di Parigi, Florenzi ha fatto vedere di avere ancora carte importanti da giocare. Ora il rientro a Roma può rappresentare un ulteriore stimolo per il laterale destro che può fare tutta la fascia, anche se il suo ruolo preferito è quello di terzino di spinta.

Secondo quanto scrive Il Mattino, Florenzi sarebbe stimolato dal Napoli di Spalletti. Il giocatore ha già militato nell’Inter del tecnico di Certaldo. Non è un caso che si parli di fedelissimi di Spalletti, come ad esempio D’Ambrosio. Calciatori che l’allenatore ha chiesto e che avrebbe piacere di poter allenare al Napoli.

Spalletti chiede Florenzi al Napoli: fissato il prezzo

Il rilancio di Florenzi al PSG ha fatto salire l’attenzione sul calciatore. I giallorossi stanno capendo cosa fare, anche non rifiuterebbero una cessione. L’esterno è molto legato all’ambiente giallorosso ed inoltre vorrebbe capire se ha possibilità di rientro con Mourinho allenatore. Il tecnico portoghese è un fatto importante da tenere in considerazione in questa trattativa, dato che l’ambiente romano è in fibrillazione per l’arrivo dello Special One.

La Roma in ogni caso cederebbe Florenzi al Napoli ed a Spalletti. Secondo quanto scrive Il Mattino i Friedkin hanno già fissato pure il prezzo: 9 milioni di euro per il cartellino di Florenzi. Lo stesso che il PSG avrebbe dovuto pagare qualora avesse voluto comprare il calciatore. A 30 anni quasi, l’esterno resta un giocatore affidabile. Il Napoli sulla fascia destra ha già Di Lorenzo, ma non ha una alternativa. Ecco perché Florenzi e D’Ambrosio restano due nomi accostati al calciomercato della SSCN.