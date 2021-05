Due colpi a parametro zero per il Napoli: D’Ambrosio primo nome della lista

Calciomercato Napoli, si studiano colpi a parametro zero. Gli azzurri stanno vagliando varie piste di mercato per cercare di trovare la soluzione giusta per non appesantire le casse societarie. La mancata partecipazione alla prossima Champions League ha un peso specifico importante. De Laurentiis in questo modo ha visto bruciare 50 milioni di euro assicurati, a causa di una partita giocata malissimo. Talmente male che i tifosi chiedono una spiegazione, che non arriva.

Uno dei colpi a parametro zero del Napoli può essere Danilo D’Ambrosio. L’esterno dell’Inter viene definito da Repubblica come un jolly difensivo che può fare da alternativa di lusso a Di Lorenzo. Spalletti e D’Ambrosio hanno già lavorato insieme e questo fa crescere le possibilità che possa arrivare al Napoli.

Youssouf Sabaly è un altro possibile colpo a parametro zero, secondo quanto scrive Tuttosport. IL 28enne laterale ha concluso la sua esperienza al Bordeaux e cerca una squadra per la prossima stagione. Per il calciatore pare ci sia il gradimento di Luciano Spalletti, anche perché può giocare sia sulla corsia mancina che su quella di destra di difesa.

Jerome Boateng è il terzo nome a parametro zero che si fa per il Napoli. Nella serata di ieri è venuta fuori questa indiscrezione. Il centrale del Bayern Monaco ha 32 anni e può rappresentare una alternativa di grande esperienza, anche europea, qualora il Napoli dovesse perdere Koulibaly che è sul mercato con Fabian Ruiz.