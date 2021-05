Fabian Ruiz: il Napoli di De Laurentiis può fare la super plusvalenza

Calciomercato Napoli. Fabian Ruiz in uscita, il prezzo è altissimo e Aurelio De Laurentiis pensa ad una grande plusvalenza. Il giocatore fu pagato 30 milioni di euro dal Betis Siviglia nel 2018. Ora l’intenzione della SSCN è di vendere Fabian Ruiz ma solo ad un determinato prezzo, altrimenti non si muoverà da Napoli, anche perché ha un contratto fino al 2023.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Fabian Ruiz può essere ceduto a 60 milioni di euro. Dopo tre anni di ammortamento, sarebbero sicuramente ossigeno per le casse del Napoli e della FilmAuro che sono in rosso. La scorsa estate Fabian era seguito dall’Atletico Madrid che a settembre fece un’offerta. Il Napoli non lo ha ceduto perché non aveva il tempo di trovare un sostituto. Ora i Colchoneros, almeno ufficialmente, si sono tirati fuori dalla corsa per lo spagnolo.

La squadra più attenta a Fabian Ruiz è il Psg che sta monitorando attentamente il calciatore. Per strapparlo al Napoli bisogna fare un’offerta importante, altrimenti De Laurentiis non cederà. Oramai la decisione è stata presa. L’addio a Fabian Ruiz potrebbe anche bastare per tappare il buco lasciato dalla mancata qualificazione alla Champions League, ecco perché la società partenopea ci sta facendo più di un pensiero. Bisogna però cercare l’acquirente, che in questo momento di crisi non è facile da trovare.