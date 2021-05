Filmauro con i conti in rosso: perdite anche per il Napoli

I conti della Filmauro sono in rosso, con un bilancio 2020 che non lascia tranquillo Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è sempre estremamente attento ai conti delle sue società ed il fatto che la Filmauro chiuda in passivo non lo rasserena molto. Secondo quanto scrive Italia Oggi ad incidere è stata sicuramente la pandemia che ha messo in ginocchio molte società. In ogni caso la Filmauro così come le altre controllate da De Laurentiis, tengono bene, proprio perché il patron azzurro ha gestito oculatamente le società. Ecco quanto scrive Italia Oggi sui conti in rosso della FIlmauro:

Il gruppo chiude il bilancio con una perdita di 35,5 mln e ricavi per 292,5 mln (-7,9%). Analizzando i conti del bilancio consolidato 2020 del suo gruppo Filmauro, approvati lo scorso 27 aprile, si chiude infatti con una perdita netta di 35,5 milioni. Il suo gruppo Filmauro, nel 2020, ha perdite per 35,5 milioni di euro. Napoli calcio, rosso di 19 milioni, Bari calcio di 4.