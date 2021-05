Disfatta Napoli: senza Champions e tre giorni di silenzio assordante

Il silenzio stampa del Napoli continua, a cosa serve? Se lo stanno chiedendo tutti. Gennaro Gattuso è addirittura già stato annunciato pure come tecnico della Fiorentina, ma non si è avuto uno straccio di dichiarazione da parte della dirigenza campana. I tifosi vorrebbero avere qualche informazione, magari capire se si è analizzata la prova disastrosa di domenica sera. Un black out improvviso da parte degli azzurri che viaggiavano spediti verso la qualificazione Champions League, ma che sono poi crollati come castelli di carta davanti ad un Verona già salvo e senza nemmeno una motivazione.

Napoli: silenzio stampa e nuovo allenatore

Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri ha parlato, ma lo ha fatto con la stampa portoghese per smentire Conceicao. Giustamente i colleghi portoghesi non hanno chiesto quello che vogliono sentire i tifosi del Napoli. Tifosi che fino all’ultimo hanno incitato la squadra, nonostante il momento complicatissimo, nonostante il silenzio stampa, nonostante le difficoltà. Si sono recati all’esterno dello stadio Maradona per dare la carica ai giocatori del Napoli, hanno incitato la squadra all’esterno del catino di Fuorigrotta eppure da tre giorni non hanno diritto ad uno straccio di dichiarazione.

I supporters del Napoli vorrebbero capire in che direzione sta andando la società. Se dovranno pensare ad un ridimensionamento, oppure si costruirà una grande squadra, magari prendendo un allenatore che esige grandi squadre come Massimiliano Allegri. Insomma i tifosi non chiedono la luna, chiedono solo chiarezza. Un vecchio adagio dice che “Il parlare chiaro è fatto per gli amici”, ebbene è il momento per la SSCN di parlare chiaro e di far capire come stanno le cose.

Perché ai tifosi del Napoli interessa questo. Interessa la maglia, oltre qualsiasi cosa. De Laurentiis da presidente ed uomo estremamente intelligente sa perfettamente questa cosa. E’ arrivato il momento di rompere questo silenzio stampa, non tanto per i giornalisti, quanto per le persone.