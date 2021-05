Nuovo allenatore Napoli: Allegri sempre stato in pole, sarà lui il tecnico?

Massimiliano Allegri è molto vicino ad essere il nuovo allenatore del Napoli. Fonti vicinissime ai diretti interessati parlano di un accordo già raggiunto, tanto da programmare la firma e la presentazione nei prossimi giorni. Dal pomeriggio arrivano alla nostra redazione più di una indiscrezione che conferma la possibilità che Allegri sieda sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. A quanto ci risulta il tecnico livornese è sempre stato in pole position per guidare gli azzurri, con Aurelio De Laurentiis che lo ha marcato quasi come come un difensore per convincerlo a sposare la causa azzurra.

Proprio il patron del Napoli nel pomeriggio ha depennato dalla lista Conceicao, che veniva dato come sicuro tecnico azzurro da Corriere dello Sport. In serata da Sky e media francesi arriva la notizia che pure Galtier è saltato, l’allenatore campion di Francia col Lille andrà ad allenare il Nizza. Allegri dunque può essere il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione, tanto che sembra veramente tutto fatto questa volta.

De Laurentiis annuncia Allegri al Napoli?

Sempre nel pomeriggio lo stesso De Laurentiis ha fatto sapere di aver già trovato il nuovo allenatore del Napoli. A questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Napoli, con il nome di Allegri che assume sempre di più i contorni dell’autenticità. L’allenatore ex Juventus era tentato anche dal Real Madrid, ma il club spagnolo deve difendersi dal procedimento disciplinare avviato dalla Uefa e con Juventus e Barcellona rischia addirittura di restare fuori dalla Champions League nelle prossime due stagioni.