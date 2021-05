De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente del Napoli Aurelio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano portoghese Maisfutebol. De Laurentiis ha assicurato anche Sérgio Conceição non sarà il nuovo allenatore dei partenopei.

“Conceicao? È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato scelto e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un amico, ci ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo avviato alcuna trattativa. Mai parlato con Conceicao“, ha sspiegato il patron del Napoli.

De Laurentiis garantisce quindi che il nuovo allenatore si è già ritrovato, e non sarà il portoghese. In pole per la panchina del Napoli ci sono Allegri e Galtier. L’ex allenatore della Juventus è la scelta preferitaa del patron azzurro, mentre il Lille sarebbe una nuova scommessa da vincere. Stando a quanto affermato da Aurelio De Laurentiis bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere il nome del nuovo allenatore del Napoli. In tanto in queste ore Gennaro Gattuso è stato annunciato dalla Fiorentina. il tecnico calabrese è il nuovo allenatore della squadra viola.