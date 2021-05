LDT – Il Napoli sacrificato per le squadre del Nord. Arbitri asserviti

LDT Lettere dai tifosi. Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da alcuni tifosi del Napoli che puntano il dito contro gli arbitri e il sistema calcio in Italia.

“Caro Direttore, ci accingiamo a scriverle perché siete l’unico sito che pubblica le lettere dei cosiddetti tifosi e i giornalisti, quelli veri, insegnano negli studi di alcune tv locali. Ci scusi anche per la lunghezza ma siamo amareggiati perché oltre ad essere buggerati ci prendono anche in giro. Anche quest’anno ci hanno fregato. Dopo lo scudetto scippato con Orsato e 19 rigori negati nella passata stagione si sono liberati in un colpo solo del Benevento e garantito gli interessi di Juventus e Milan in danno del Napoli.

Con un colpo di mano hanno risolto tutti problemi con i fischi di Fabbri e Doveri, supportati dell’inossidabile Mazzoleni. Il resto lo hanno fatto i supporters del Nord Italia e non c’è confronto coi copisti delle nostre parti. Hanno tutto a disposizione e con la Rai e Mediaset non c’è confronto. Siete stato l’unico a stigmatizzare sull’uso e disuso di questi mezzi e i vostri compatrioti vi hanno sempre lasciato solo. Sembrate il Teodoro Salzillo che si oppose tanto alle angherie sabaude, siete l’odierno Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento.

Non c’è partita ma dove sta scritto che il Napoli deve per forza vincere contro il Verona per qualificarsi in Champions? Dove sta scritto che il Napoli deve sempre vincere per sopperire agli scandalosi arbitraggi che da sempre sostengono la Juventus soprattutto? Con il Verona, fra andata e ritorno. I bianconeri devono ringraziare gli arbitri Pasqua e Maresca se hanno colto 2 pareggi. Senza le nefandezze arbitrali il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. E’ tutta qui la differenza. Loro hanno i Zampini, gli Oppini, i Zuliani, i Chirico, i Cruciani e tanti altri. Noi abbiamo i professori di certe emittenti private, e i tanti siti napolisti specializzati nel copia – incolla”.

I tifosi aggiungono: “Loro fanno squalificare gli arbitri per 5 giornate (vedi La Penna e Abisso) per una punizione fischiata contro la Juventus. Noi permettiamo a Chiffi di arbitrare il Napoli contro il Verona dopo che il direttore padovano aveva fatto risorgere la Juventus a Udine. Da noi non si attacca Calvarese per le nefandezze da inchiesta giudiziaria commesse in Juventus – Inter, si attacca il Napoli che non ha battuto il Verona e con il quale la Juventus deve ringraziare gli arbitri per non aver perso. Qui da noi è sempre colpa nostra, come principio di ogni colonia. Loro non attaccano il mediocre allenatore Pirlo, loro hanno altra cultura e sapienza.

Qui da noi prevale la scienza di esperti pallonari che dicono a Benitez e ad Ancelotti come giocare e quale tattica da utilizzare e guai se non sono ascoltati. Altrove non avendo tale esperienza pallonara se la prendono con Rizzoli che mandi sempre i Valeri, i Calvarese, gli Irrati e fermi i Fourneau. La differenza è tutta qui e le loro offese ed improperi ci giungono perfettamente proprio grazie ai tanti siti napolisti specializzati nella nobile arte del copia e incolla. Grazie a lei direttore e le auguriamo tanto bene“.

Pasquale B., Vincenzo L., Luigi A., Gaetano N., Nicola P., Fernando E.