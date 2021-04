NAPOLI – Lettera del tifoso – Due tifosi del Napoli, vincenzo e Gaetano, pongono l’attenzione sulla questione arbitrale. Trentalange al momento dell’elezione ai vertici dell’AIA, aveva assicurato di voler avviare un nuovo corso, capace di stemperare le polemiche. Il nuovo corso in realtà, secondo i tifosi, non è mai partito. Valeri, La Penna e le differenze con Napoli e Juventus ne sono la prova lampante.

“Eg. Direttore, con napolipiu.com, siete rimasto il solo a difendere il Napoli, anche dopo lo scandaloso e vergognoso arbitraggio di Mariani. Chi pensava che con Trentalange sarebbe arrivata finalmente una svolta in seno all’AIA si è dovuto subito ricredere. In appena due mesi è già successo di tutto con i campioni di Rizzoli. Sarebbe appena sufficiente dare una scorsa alle designazioni della XXX giornata per rendersi conto che nulla è cambiato.

Manca solo Mariani nel week – end arbitrale di Rizzoli. Abisso è ancora al palo dopo l’eccellente arbitraggio di Juventus – Benevento (XXVIII giornata) ma Rizzoli ha subito rilanciato gli epici Calvarese e Chiffi dopo le straordinarie gesta di Cagliari – Juventus alla XXVII”.

I tifosi aggiungono: “Si pensi che dopo Juventus – Cagliari (XIV), La Penna è stato fermo senza fischiare per 5 giornate di campionato. Chiffi, no! Il direttore padovano è già in campo per Verona – Lazio alla XXX. Non è andata male neanche a Calvarese al VAR di Benevento – Sassuolo. Non mancano nemmeno Irrati e Banti dopo Inter – Sassuolo di appena qualche giorno prima. Pare proprio che Banti sia lanciato a stabilire il primato di magliette tirate non viste e Rizzoli sembra accontentarlo utilizzandolo subito al VAR di Spezia – Crotone. Dopo la maglietta tirata da Terzi a Fabian Ruiz in Napoli – Spezia (XVI) e la maglietta tirata a Raspadori in Inter – Sassuolo, Banti ci riprova ancora. Irrati, invece, è già al VAR di Udinese – Torino dopo le imprese compiute in Inter – Sassuolo con clamoroso rigore negato agli emiliani qualche giorno fa.

Si pensi che dopo Inter – Parma, Rizzoli ha fermato Piccinini per 6 giornate di campionato. Per il rigore negato a Perisic, Piccinini è stato utilizzato in Serie A solo due volte come IV Uomo (VIII e XI) in circa due mesi. Non si riesce a comprendere perché Piccinini non ha più arbitrato l’Inter e il Napoli ha dovuto subire Mariani per ben 4 volte senza essere mai fermato per errori più gravi di quelli commessi da Piccinini contro i milanesi. Non si riesce a comprendere per quale motivo Valeri debba dirigere ancora il Napoli e La Penna non debba più dirigere la Juventus”.

Affezionati tifosi e innamorati del Napoli: Vincenzo G., Gaetano L.