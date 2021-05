LDT – Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli puntano il dito sull’informazione nazionale e locale in merito agli arbitraggi e allo sfogo del presidente Vigorito.

“Gent. Direttore, siamo sconcertati ma soprattutto disgustati dall’informazione campana. Mentre il mondo ride di noi per gli arbitraggi degli Orsato e dei Calvarese, nel Paese al 41mo posto nel mondo per libertà di stampa, dalle Alpi alle Piramidi, da mamma Rai a Mediaset, passando per Sky, si è corso ai ripari per offuscare l’arbitraggio di Torino, uno dei più scandalosi della storia del calcio di tutti i tempi. In serata era già finita pari e patta nel Paese oltre il 40mo posto nella classifica mondiale per libertà di stampa. In un batter di ciglia Calvarese avrebbe penalizzato la Juventus per l’espulsione di Bentancur e poi anche l’Inter per il rigore subito.

Fra qualche anno si ricorderà soltanto che la Juventus è stata penalizzata dall’espulsione di Bentancur. E’ una storia vecchia; d’altronde di Orsato si ricorda solo la mancata espulsione di Pjanic in quel famoso Inter – Juventus e non tutte le nefandezze compiute dallo stesso Orsato in compagnia di Valeri al VAR. E’ una storia vecchia, come la Supercoppa di Pechino del 2012. Ad eccezione del solo Corriere dello Sport, le cosiddette migliori firme del giornalismo italico si attrezzarono solo per sminuire la portata biblica dell’arbitraggio di Mazzoleni“.

I tiofosi aggiungono: “Anche allora il mondo rise di noi che in quanto a libertà di stampa eravamo al 24mo posto sui 25 Paesi dell’Europa Occidentale. Il gotha del giornalismo italico si scagliò sul Napoli, sì colpevole di aver disertato la cerimonia di premiazione. Ma non è questo il punto. Abbiamo una squadra internazionale ed un’informazione di terza categoria. Invece di indignarsi per quanto combinano i vari Fabbri e Calvarese attaccano il Napoli e il Benevento, accusando di complottismo coloro che da giornalisti sopraffini descrivono gli eventi. Ci scippano lo scudetto con Orsato e loro attaccano il Napoli perché non ha vinto a Firenze. Mandano il Benevento in serie B e loro se la prendono con Vigorito e i complottisti che denunciano le nefandezze di Doveri e Mazzoleni, Fabbri compresi. Siamo messi male, Sig. Direttore.

I media napoletani hanno i nomi più napoletanizzati della galassia ma sotto la maglietta gridano Forza Juve, Forza Milan, Forza Inter. Pensate qui organizziamo trasmissioni in cui si parla male del Napoli. In una nota Tv napoletana proprio Mario Sconcerti e Massimo Caputi ci hanno fatto sapere che a Firenze erano dispiaciuti per il rigore concesso al Napoli contro la Fiorentina.

Pensate, dopo tutto quanto combinato a Torino, lo scandalo è il rigore assegnato al Napoli. Questo è il livello mediatico della colonia Sud dopo l’Unità d’Italia. Come se a Torino avessero invitato Napolipiu.com, con tutto il suo staff, a commentare l’ennesima vergogna del calcio italico“.

Gennaro A., Pasquale V., Raffaele E., Gaetano P.