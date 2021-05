Il futuro di Gennaro Gattuso a Napoli è ancora incerto. Il tecnico calabrese potrebbe salutare a fine stagione,, nelle ultime ore però si rincorrono le voci di una possibile permanenza. Del futuro di Gattuso ha parlato il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gennaro Gattuso sta aspettando il Napoli per firmare il rinnovo? Le mie notizie, purtroppo, vanno in una direzione completamente diversa. Dico purtroppo perché anche a me farebbe piacere che il mister restasse alla luce di tutto quello che di buono sta facendo. Tuttavia a me risulta che il rapporto professionale tra Ringhio e il Napoli terminerà dopo la gara di domenica“.

Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Al termine del match contro il Verona, Gennaro Gattuso lascerà il Napoli. Poi non escludo che ci possano essere delle novità clamorose, vedi quanto è accaduto alla Roma che ha annunciato José Mourinho. Ripeto però: a me risulta che il mister calabrese andrà via“.

Alvino chiude con una battuta ironica: “Da Torino dicono che Andrea Pirlo resterà alla Juventus anche nella prossima stagione? Questa sarebbe sicuramente una buona notizia per tutti noi”.