Allegri al Napoli come Mourinho alla Roma. Il colpo di teatro di De Laurentiis potrebbe essere l’ingaggio del tecnico toscano che insegue dal 2013. Massimiliano Allegri non è uno di quelli particolarmente amati dalla tifoseria napoletana, da giocatore in maglia azzurra è passato inosservato, alcuni nemmeno lo ricordano. Da allenatore è stato sempre il nemico numero uno, la pallonata inflittagli da Lavezzi fu accolta con un boato dai tifosi del Napoli. Ma nel calcio tutto cambia, e i nemici possono diventare amici, vedi Antonio Conte.

Secondo la stampa specializzata: “Voci autorevoli all’interno del club spiegano come il Napoli si è stato il club che ha ingaggiato tecnici come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti: non ci sarebbe nessun motivo per il quale il Napoli non possa pensare ed immaginare Massimiliano Allegri sulla propria panchina. Non si segnalano, invece, nuovi sviluppi nei contatti con Luciano Spalletti. Allenatore di Certaldo resta uno dei nomi in apice alla lista di Aurelio De Laurentiis: d’altronde, l’ex tecnico dell’Inter è stato anche l’uomo che ha dato disponibilità immediata a sedere sulla panchina del Napoli anche a stagione in corsa. Ora, però, si registra un timido stato di stand by, in attesa dell’eventuale accelerazione decisiva“.

ALLEGRI AL NAPOLI

Nelle ultime ore però i rumors su Allegri al Napoli si sono intensificati, la radio ufficiale del club azzurro dichiara pubblicamente: “Allegri non va al Real Madrid va al Napoli“.

Durante Radio Goal si è parlato del nuovo allenatore del club partenopeo, con il nome di Allegri che ritorna in maniera prepotente. I colleghi della radio ufficiale della SSCN fanno sapere di avere delle “autorevoli conferme” per Allegri. Nelle ultime settimane si era diffusa la voce che il tecnico toscano dovesse tornare proprio alla Juventus per sostituire Pirlo, ma Radio Kiss Kiss Napoli esclude “categoricamente” un ritorno in bianconero.

ALLEGRI-NAPOLI IL RETROSCENA DEL 2013

Massimiliano Allegri è nelle mire di Aurelio De Laurentiis dall’estate del 2013 quando, il tecnico allenava il Milan, Galiani disse di no e il patron azzurro virò su Rafa Benitez. Il rapporto tra allegri e De Laurentiis e continuato aldià del campo. Come afferma il corriere dello sport: ” Allegri e il patron del Napoli sentono con regolarità, da molto tempo. L’arrivo di Allegri al Napoli sarebbe un colpo Mourinho. Portare a Napoli l’allenatore simbolo della Juventus, sarebbe anche un piccola vendetta per lo scippo Higuain“.

Per la panchina del Napoli si fa anche con insistenza anche il nome di Luciano Spalletti, ma i tifosi azzurri continuano a chiedere al presidente De Laurentiis la permanenza di Gattuso. Attualmente sono tanti i supporter azzurri che chiedono a gran voce la conferma dell’allenatore calabrese che è vicino al passaggio alla Fiorentina.