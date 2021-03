CorSport – Allenatori Napoli: Allegri non chiude la porta a De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis sta cercando un nuovo allenatore per il Napoli, Max Allegri ha lasciato una porta aperta agli azzurri.

Il divorzio tra il Napoli e Gennaro Gattuso a fine stagione è praticamente certo, a meno di più che clamorosi cambi di scena. Così Aurelio De Laurentiis ha avviato il casting per un posto da allenatore al Napoli. Il nome di Max Allegri è sempre piaciuto al patron azzurro che ci ha provato a portarlo in Campania a stagione già avviata. “Sono stato contattato da qualche club a stagione in corso, ma preferisco ripartire da giugno” ha detto l’ex tecnico della Juventus ai microfoni di Sky, una mezza ammissione sulla mossa di Aurelio De Laurentiis. Ma secondo Corriere dello Sport, Allegri non ha chiuso la porta in faccia al Napoli. ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: