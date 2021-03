Gazzetta – Il Napoli cambia la difesa, addio a Koulibaly e Maksimovic: individuati i sostituti

Grandi manovre per la difesa del Napoli che a fine stagione dirà addio a Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, lo scrive Gazzetta.

Il prossimo calciomercato del Napoli sarà segnato da tanti colpi in uscita, anche di qualche pezzo pregiato. A cambiare sarà la difesa del Napoli pronta a grandi cambiamenti, come scrive Gazzetta dello Sport. Sul piede di partenza ci sono Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, pronti a lasciare Napoli per motivi diversi. Il senegalese può portare soldi freschi in cassa, il serbo è in scadenza di contratto così come Hysaj, altro difensore con le valigie pronte. Da valutare ci sarà poi Ghoulam che si è sottoposto all’ennesima operazione al ginocchio, stagione e recupero da valutare, ma il dottor Mariani ha precisato che può tornare il calciatore di un tempo.

La difesa del Napoli senza Koulibaly e Maksimovic avrà bisogno di degni sostituti, così Cristiano Giuntoli si è già mosso. Gazzetta fa i nomi di Marcos Senesi del Feyenoord e Nikola Milenkovic della Fiorentina. La situazione del calciatori proprietà del club toscano è la seguente: contratto in scadenza a giugno del 2022, valutazione di circa 20 milioni di euro, ingaggio non elevato. Senesi viene valutato dal club olandese circa 15 milioni di euro ed anche l’ingaggio è alla portata degli azzurri.