Napoli- Volata Champions: Ecco il calendario delle prossime 10 giornate nel dettaglio

Il Napoli in piena volata Champions. Il calendario delle prossime dieci giornate di campionato analizzato nel dettaglio.

Mancano 10 giornate al termine della Serie A e ci sono sei squadre in lizza per tre posti in Champions League: Juventus, Napoli e Lazio hanno una gara da recuperare mentre Milan, Atalanta e Roma coltivano ancora speranze in Europa. Analizziamo nel dettaglio il calendario del Napoli.

Il Napoli si accinge a vivere la volata Champions League. Sono dieci le giornate rimaste nel campionato di serie A. 30 i punti a disposizione. Per Juventus e Napoli sono 33 perché il match dello Stadium, riprogrammato il prossimo 7 aprile , non è ancora stato recuperato.

Lo stesso discorso vale per la Lazio che è in attesa di conoscere la data del recupero contro il Torino. Tolta l’Inter che ha un margine di 12 punti sulla quinta, restano sei squadre in lizza per tre posti: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio.

Se la Roma dovesse vincere l’Europa League 2020/21 avrebbe l’incentivo della qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22. Se i vincitori della UEFA Europa League si qualificano alla fase a gironi attraverso il proprio campionato, la terza classificata della quinta federazione del ranking UEFA (cioè la Francia) accede alla fase a gironi. Con 5 squadre in Champions League, l’Italia perderebbe un posto in Europa League: da 2 a 1..

Ecco il calendario del Napoli per la volata Champions

Le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo mentre il numero di asterischi corrisponde a un diverso coefficiente di difficoltà: *bassa, **media, ***alta, ****molto alta

Napoli punti 53 (una partita in meno)

Crotone *

JUVENTUS ****

SAMPDORIA **

Inter ****

Lazio ***

TORINO **

Cagliari *

SPEZIA **

Udinese **

FIORENTINA ***

Verona **

Ecco il calendario delle altre squadre impegnate nella volata Champions in serie A

Milan punti 59

Sampdoria **

PARMA **

Genoa **

Sassuolo **

LAZIO ***

Benevento *

JUVENTUS ****

TORINO **

Cagliari *

ATALANTA ****

Juventus punti 55 (una partita in meno)

TORINO **

Napoli ****

Genoa *

ATALANTA ****

Parma *

FIORENTINA ***

UDINESE **

Milan ****

SASSUOLO **

Inter ****

BOLOGNA **

Atalanta punti 55

Udinese **

FIORENTINA ***

Juventus ****

ROMA ****

Bologna **

SASSUOLO **

PARMA *

Benevento *

GENOA **

Milan ****

Roma punti 50

SASSUOLO **

Bologna **

TORINO **

Atalanta ****

CAGLIARI **

SAMPDORIA **

Crotone *

INTER ****

Lazio ****

SPEZIA **

Lazio punti 49 (una partita in meno)

Torino (in attesa di una data) *

Spezia *

VERONA ***

Benevento *

NAPOLI ****

Milan ****

Genoa **

FIORENTINA ***

Parma *

ROMA ****

SASSUOLO **