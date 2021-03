Serie A, cambiano gli allenatori: il Napoli su Fonseca, idea Lazio per Gattuso, Sarri alla Roma

Panchine girevoli in Serie A dove a fine campionato potrebbero cambiare tanti allenatori: al Napoli piace Fonseca, Sarri alla Roma.

Il termine della stagione più travagliata della storia del calcio moderno porterà tanti cambi in panchina. A cominciare sarà il Napoli che secondo Gazzetta ha già scelto di cambiare allenatore. Gattuso non vuole restare sulla panchina azzurra ed al momento ci sono zero possibilità che questo avvenga, il tecnico non ha gradito il trattamento di Aurelio De Laurentiis nei momenti di difficoltà ed è pronto ad andare via: Lazio e soprattutto Fiorentina ci stanno facendo più di un pensiero. Quale allenatore prende il Napoli al posto di Gattuso? Fonseca è un serio pretendente, il tecnico portoghese con ogni probabilità lascerà la Roma e De Laurentiis apprezza molto il suo lavoro anche se nella Capitale lo criticano per le tante partite perse con le big (l’ultima proprio quella col Napoli ndr).

Ma per il Napoli si fa con insistenza anche il nome di Juric del Verona, mentre secondo Gazzetta Maurizio Sarri piace moltissimo alla Roma. I Friedkin devono ricostruire con un bilancio semi distrutto e non in crescita, quindi hanno bisogno di un tecnico che sappia valorizzare al meglio la rosa. Il nome di Sarri si fa anche per il Napoli, ma i giallorossi sono in pressing costante sul tecnico toscano. Per Gattuso si sta facendo avanti la Lazio che vorrebbe sostituire Simone Inzaghi, ma secondo il quotidiano sportivo anche i bianconcelesti stanno pensando a Juric. Quel che è certo è che a fine stagione molti allenatori in Serie A cambieranno panchina. Sembra esserci una voglia di rinnovamento, sia perché qualcuno ha concluso un ciclo, sia perché la stagione in corsa ha logorato molto non solo i calciatori, ma anche i rapporti tra allenatori e presidenti e c’è voglia di ricominciare ma su basi diverse.