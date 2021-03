La bellissima storia d’amore tra Ciro Mertens e la porta della Roma. Stasera, in replica allo Stadio Olimpico di Roma.

Il Napoli stende la Roma. Gattuso si porta a -2 dall’Atalanta e sogna la qualificazione in champions.

Un Napoli autoritario si impone per 2-0 sulla Roma, grazie alle reti nel primo tempo firmate da Dries Mertens. La squadra di Gattuso trova una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League: quota 53 punti e quarto posto a -2 con una partita in meno. Dall’altra parte, invece, i giallorossi di Fonseca perdono un altro scontro diretto e rimangono al sesto posto in classifica.

Partita dominata dagli azzurri nel primo tempo, Roma sfilacciata e incapace di essere costante nella manovra: Mertens apre su punizione (male Pau Lopez) e raddoppia di testa su grande palla di Insigne per la sponda di Politano. Nella ripresa i giallorossi provano a riaprirla ma con poca convinzione: l’occasione più nitida è il palo colpito dal Pellegrini su palla persa da Koulibaly.

Fonseca esce ancora una volta sconfitto da un big match: nessuna vittoria e solamente tre pareggi. E ora il quarto posto, occupato da un Napoli in palla, è distante tre punti. Con una partita in meno per gli azzurri, che ora possono guardare verso l’alto.

SHOW DI MERTENS ALL’OLIMPICO

Un super Mertens nel primo tempo dà ragione a Gattuso, che in questa fase preferisce un centrocampo più abbottonato e dunque di volta in volta deve sacrificare il belga oppure Osimhen. Il nigeriano in panchina, il 14 in campo a dettare legge e segnare una doppietta che indirizza la sfida dell’Olimpico e regala l’iscrizione ormai concreta alla corsa Champions al Napoli. Prima la gran punizione che si insacca complice un Pau Lopez rivedibile, poi il colpo di testa in contropiede a porta vuota che, pur non essendo certo il suo marchio di fabbrica, da quella posizione non poteva proprio sbagliare.

I GOAL DI ROMA-NAPOLI

l video con gli highlights e i gol di Roma-Napoli 0-2, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico show degli azzurri che fanno razzia dei giallorossi e la spuntano grazie alla doppietta, maturata nel primo tempo, firmata da Dries Mertens su punizione – male però Pau Lopez – e di testa. Ecco le immagini salienti della sfida.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-NAPOLI 0-2

Marcatori: 27’ Mertens (N), 34’ Mertens

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 5,5, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 5,5 (70’ Villar 6), Pellegrini 6 (83’ Kumbulla sv), Spinazzola 5,5; Pedro 5 (67’ Perez 5,5), El Shaarawy 5,5; Dzeko 5,5 (67’ Borja Mayoral 5,5). All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6,5, Maksimovic 6 (86’ Manolas sv), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6,5; Politano 7 (72’ Lozano 6), Zielinski 7 (72’ Elmas 6), Insigne 6,5 (86’ Bakayoko sv); Mertens 7,5 (67’ Osimhen 6). All. Gattuso

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Ibanez (R), Mancini (R), Zielinski (R), Diawara (R), El Shaarawy (R), Koulibaly (N), Osimhen (N)

Espulsi: –