Rileggi il Live Roma-Napoli: 0-2: Mertens regala i tre punti a Gattuso

ROMA – NAPOLI LIVE

l Napoli vince all’Olimpico e si avvicina alla zona Champions: ora è -2 dalla coppia formata da Juve e Atalanta. Decide una doppietta di Mertens che segna due volte nel primo tempo, su punizione e di testa, raggiungendo quota cento gol in Serie A con la maglia del Napoli. Terza vittoria di fila per Gattuso. È invece il secondo ko consecutivo in campionato per la Roma, che resta al sesto posto

LIVE ROMA-NAPOLI: SECONDO TEMPO

95′ FINITA ALL’OLIMPICO DECIDE LA DOPPIETTA DI DIRES MERTENS 90′ + 1′ Cartellino giallo per il Napoli: ammonito Osimhen.

89′ Si avvicina una vittoria preziosissima per la formazione di Gattuso che, anche in questo secondo tempo, ha rischiato pochissimo contro la Roma. 83′ Sostituzione Lorenzo Pellegrini Marash Kumbulla

80′ Carles Perez serve sulla corsa Karsdorp che, impattando male col destro, quasi sorprende Ospina con un cross sbagliato. Si salva il portiere del Napoli in calcio d’angolo. 78′ Cartellino Giallo David Ospina Ramírez

75′ Buona palla di Villar tra le linee per Carles Perez che, però, spreca tutto servendo lungo Borja Mayoral. Pallone irraggiungibile per l’ex Real. 70′ Ultimi venti minuti per le speranze giallorosse. La formazione di Fonseca, dopo la girandola di cambi, ha pochissimo tempo per raddrizzare un match completamente sottotono. 59′ Cartellino giallo per la Roma: ammonito Diawara.

58′ PEDRO SPRECA TUTTO! El Sharaawy serve Dzeko in area di rigore, ma il bosniaco non riesce a girarsi. Il pallone, però, diventa buono per Pedro che col sinistro manda alle stelle da ottima posizione. Occasione sprecata dallo spagnolo.

57′ Palla intelligente in area di rigore di Fabian. Insigne supera in velocità Karsdorp e calcia col destro: facile presa per Pau Lopez. 51′ Si scaldano molti elementi della panchina giallorossa: Borja Mayoral, Carles Perez e Calafiori. Migliora l’atteggiamento della squadra giallorossa, ma il punteggio è ancora sul 2-0 Napoli. 48′ Roma un po’ più viva in questi primi minuti della ripresa. Altro cross da sinistra, questa volta di El Sharaawy, a cercare Dzeko sul secondo palo. Prova la conclusione il bosniaco, senza però creare pericoli per la porta di Ospina. 47′ Cartellino giallo per il Napoli: ammonito Zielinski.

46′ PELLEGRINI DI TESTA! Subito Roma pericolosissima con la discesa a sinistra di Spinazzola che, arrivato sul fondo, mette in mezzo un pallone invitante dentro l’area di rigore. Incursione di Pellegrini che colpisce di testa troppo centrale.

46′ Si ricomincia all’Olimpico: palla alla Napoli.

LIVE ROMA- NAPOLI PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo azzurri in vantaggio all’Olimpico grazie ad una doppietta di Dries Mertens 42′ Roma ancora una volta sfilacciata in pressione. Pellegrini è costretto a mettere giù Mario Rui vicino al limite dell’area di rigore: punizione Napoli.

40′ Fonseca stizzito in panchina per i continui errori in fase di impostazione da parte della sua squadra. Primo tempo sottotono da parte della Roma che, a parte un paio di squilli, fatica a rendersi pericolosa.

37′ CRISTANTE AL VOLO! Prima vera, grande occasione per la Roma. Ancora una volta Pedro mette in mezzo un pallone interessante dentro l’area di rigore, su cui arriva al volo Cristante col destro. Si distende in tuffo Ospina in calcio d’angolo. 34′ GOL! Roma-NAPOLI 0-2! Rete di Mertens. Lancio perfetto di Insigne per l’inserimento di Politano che, di testa, serve un assist al bacio per Mertens. Il belga deve soltanto spingere in rete la palla del 2-0 per il Napoli. In bambola la difesa giallorossa. 32′ Nonostante la rete subita, la Roma non riesce assolutamente a spingere in questo primo tempo. Deludente la manovra offensiva da parte della squadra di Fonseca. 29′ Incomprensione nella difesa giallorossa che favorisce l’inserimento in area di rigore di Koulibaly. Sinistro del difensore del Napoli deviato in angolo da Cristante. 27′ EUROGOL DI MERTENS CHE SU PUNIZIONE BATTE PAU LOPEZ. Punizione battuta in maniera perfetta da parte di Ciro Mertens che infila Pau Lopez all’angolino. Destro sul palo del portiere spagnolo che, in questo caso, è colpevole di non essere partito prima. Vantaggio meritato per il Napoli. 23′ Errore grave di Cristante che permette a Zielinski di recuperare palla. Entra in area di rigore, calcia col sinistro ma non trova la porta. Occasionissima per il Napoli. 20′ Cavalcata incredibile di Ibanez che, dopo 70 metri di campo, finisce a terra scontrandosi con Maksimovic. Nella caduta il difensore del Napoli lo ha pestato sulla mano sinistra: rimane a terra il difensore giallorosso. 17′ Si fa vedere la Roma nell’area di rigore avversaria. Cristante lancia lungo Dzeko che, stoppa bene di petto e si gira, conclude debolmente col sinistro: palla facile per Ospina. 14′ Imbucata centrale di Zielinski per Insigne dentro l’area di rigore: ottima lettura di Cristante che anticipa l’attaccante napoletano in fallo laterale. 11′ Continua la pressione della formazione di Gattuso: Roma schiacciata dentro l’area di rigore. Dominio partenopeo all’Olimpico. 8′ Napoli che sembra potersi rendere più pericoloso rispetto alla formazione giallorossa. Roma che fatica a ripartire in questi primi minuti di gioco. 5′ Lancio lungo di Politano a trovare Insigne tra i due difensori della Roma. Giocata perfetta da parte del partenopeo che, stoppa un pallone difficile e prova il tiro col destro: palla fuori di poco. 2′ Prima incursione da parte di Zielinski che punta la porta, ma trova l’opposizione della difesa giallorossa: calcio d’angolo per il Napoli.

1′ Si comincia all’Olimpico: primo pallone gestito dalla Roma.

Roma-Napoli si sfidano in quello che una volta veniva chiamato il Derby del Sole. In palio punti preziosissimi per la qualificazione in Champions League.

Roma e Napoli hanno dimostrato in questo campionato di avere un andamento altalenante in questo campionato, ma vincere questo scontro diretto sarebbe di fondamentale importanza per il futuro della classifica .

Nella partita d’andata, giocata appena dopo la morte di Diego Armando Maradona, il Napoli era riuscito a battere la Roma addirittura 4-0 , in quello che poi si sarebbe chiamato da quel momento Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A (1N, 2P), incluse le ultime due in ordine di tempo: è dal 1976 che i giallorossi non perdono almeno tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato.

ROMA-NAPOLI FORMAZIONI UFFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

DOVE VEDERE IL DERBY DEL SOLE

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva e in diretta tv la sfida tra Roma e Napoli. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani e Daniele Adani, che si occuperà del commento tecnico.

Roma-Napoli potrà ovviamente essere seguita anche in diretta streaming, mediante Sky Go oppure su NOW, il servizio live e on demand di Sky.