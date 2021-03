Napoli il treno Champions League ferma a Roma: vietato sbagliare binario

Il Napoli va a Roma per continuare a lottare per la qualificazione Champions League, obiettivo minimo stagione per Gattuso e la SSCN.

Il Napoli si è rimesso sul binario Champions League e la fida con la Roma rappresenta una fermata importante per raggiungere l’obiettivo. Proprio in treno gli azzurri ieri hanno raggiunto la Capitale per affrontare la squadra di Fonseca. Gattuso ha ritrovato tra i convocati Lozano e Manolas, ma ha gli uomini contati in difesa con l’assenza per squalifica di Di Lorenzo ed il campionato finito per Ghoulam. Nonostante tutto il tecnico può contare su uomini validi e quindi non ci sono attenuanti che reggano da questo punto di vista. Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui sarà la difesa scelta dal tecnico che ripropone Demme al fiando di Fabian Ruiz. In attacco Lozano va in panchina con Politano (escluso dalla Nazionale), Insigne e Zielinski alle spalle di uno tra Osimhen e Mertens, in lotta per un posto da titolare.

Vincere per sognare

La sfida con la Roma per il Napoli vale un bel pezzo di Champions League: le due squadre sono appaiate a 50 punti in classifica, ma gli azzurri hanno una gara ancora da giocare, il recupero con la Juventus. Inoltre gli uomini di Gattuso se dovessero vincere o pareggiare all’Olimpico avrebbero gli scontri diretti a favore, dato che allo Stadio Diego Armando Maradona all’andata il Napoli vinse con la Roma. Questo è un dettaglio da non sottovalutare in una stagione in cui la classifica è molto corta e le squadre potrebbero anche arrivare a pari punti. Ovviamente vincere con la Roma non darebbe la qualificazione Champions League al Napoli ma sicuramente darebbe un vantaggio e grande autostima al gruppo azzurro. La squadra di Gattuso viene da due vittorie consecutive e quattro risultati utili, serve dare continuità perché per troppe volte gli azzurri si sono fermati sul più bello.