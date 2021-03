Il Mattino – Gattuso ha scelto Mertens titolare: Osimhen ancora in panchina. Il belga si esalta con i giallorossi

Il Napoli va a Roma per giocarsi una buona fetta di Champions League. Il tecnico azzurro ha sciolto i dubbi per la difesa con il ballottaggio Maksimovic-Manolas, ma ha preso anche la decisione di puntare ancora una volta su Mertens titolare al posto di Osimhen. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Tanti ricordi piacevoli associati alle sfide contro il giallorossi, il primo gol all’Olimpico contro la Roma lo realizzò nella semifinale di andata di coppa Italia 2013-2014 persa per 3-2 dagli azzurri, sconfitta poi ribaltata al ritorno. Poi la doppietta nel 2-1 del 2016-2017. Il quarto gol personale all’Olimpico lo ha realizzato nel trionfale 4-1 del 2018-2019. E poi le tre reti nelle sfide casalinghe: la Roma, insieme a Fiorentina e Sampdoria, è la squadra italiana alla quale Mertens ha segnato più gol dopo Bologna (11 reti) e Cagliari (10). Riparte Mertens da primo minuto, Gattuso lo ha confermato dopo la prova sotto tono contro il Milan al Meazza stadio che si è confermato tabù per

lui e dove ancora non è riuscito a segnare neanche un gol. La condizione non è ancora al top, Dries è rientrato dopo l’infortunio alla caviglia sinistra subita nel match di dicembre contro l’Inter al Meazza e ancora non sta brillando.