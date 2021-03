Ballottaggio Manolas-Maksimovic: Gattuso ha sciolto i dubbi

Il Napoli gioca con la Roma per continuare a lottare per la qualificazione Champions League, in formazione Gattuso sceglie Maksimovic e non Manolas.

Sarà Maksimovic e non Manolas ad affiancare Koulibaly al centro della difesa del Napoli che sfida la Roma. Il tecnico Gattuso ha sciolto i dubbi sul ruolo di difensore centrale e la difesa è praticamente fatta. Con Ghoulam che ha oramai terminato la stagione e Di Lorenzo squalificato ci sono giocatori contati per il tecnico calabrese, che infatti tra i convocati ha portato tanti giovani. Hysaj torna a destra, Maksimovic e Koulibaly centrali e Mario Rui a sinistra, difesa obbligata per il tecnico partenopeo che spedisce Manolas in panchina. Il greco già contro il Sassuolo era apparso in ritardo di condizione, ha saltato poi la sfida con Milan ed ora non sarà rischiato da titolare.

Il centrocampo dovrebbe vedere ancora Demme titolare al fianco di Fabian Ruiz. Il ritorno di Lozano tra i convocati non dà al messicano una maglia da titolare, quindi spazio a Politano, Zielinski ed Insigne. Per il ruolo di punta centrale il ballottaggio è tra Mertens e Osimhen, con il nigeriano leggermente favorito rispetto al belga che pure non sempre al massimo della condizione fisica.