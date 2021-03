Gazzetta – Fabian Ruiz addio sicuro al Napoli: ecco cosa ha convinto la società

Fabian Ruiz a fine stagione dirà addio al Napoli ne è sicura Gazzetta dello Sport che parla di una decisione oramai presa dalla SSCN.

Si comincia a delineare lo scenario di calciomercato del prossimo anno del Napoli pronto a dire addio a Fabian Ruiz, uno dei big che sarà immolato sull’altare del contenimento dei costi. Lo spagnolo può portare un’ottima plusvalenza in casa azzurra, il suo contratto è in scadenza il 2023 ma fino ad ora non è stato trovato nessun accordo sul rinnovo. Così il Napoli sta valutando più che seriamente la possibilità di cedere Fabian Ruiz nel prossimo calciomercato estivo. Lo spagnolo piace sempre alle big di Spagna, che dopo esserselo fatto soffiare dal Napoli ora vogliono riportarlo in Spagna a tutti i costi. Sia Real Madrid che Barcellona sono in fase di rinnovamento e Fabian Ruiz rappresenta una pedina appetibile per i due club.

Rinnovo Fabian Ruiz

Ad innescare l’addio dal Napoli di Fabian Ruiz c’è soprattutto il rinnovo di contratto. Secondo Gazzetta dello Sport il calciatore non ha voluto discutere il prolungamento del contratto perché ha l’obiettivo di tornare in Spagna e giocare nella Liga. A questo punto il Napoli non ha potuto fare altro che prendere atto di questa decisione e quindi mettersi in prospettiva di vendere il cartellino di Fabian Ruiz al miglior offerente. Nel recente passato De Laurentiis ha rifiutato una mega offerta per il calciatore, ma al prossimo giro di calciomercato difficilmente lo farà. L’addio di Fabian Ruiz potrebbe portare nelle casse del Napoli almeno 50 milioni di euro, soldi che poi possono essere investiti nuovamente sul calciomercato. Il club partenopeo sta pianificando il futuro anche in questo senso e Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su Kaio Jorge del Santos. Il calciatore di proprietà del Santos è un profilo che si adatta perfettamente alle strategie del club azzurro.