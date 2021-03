Pedullà: “De Laurentiis ha rifiutato una mega offerta ad ottobre”

Alfredo Pedullà esperto di calciomercato a Canale 8 ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis hi rinunciato ad un’offerta per un suo calciatore.

I giocatori del Napoli continuano ad attirare le attenzioni dei grandi club europei. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà a Canale 8 durante i programma Ne parliamo il lunedì condotto da Silver Mele, il patron del Napoli lo scorso ottobre ed in piena pandemia ha deciso di rinunciare ad una grande offerta per Fabian Ruiz, giocatore spagnolo che da tempo piace alle grandi Spagna e non solo. Il centrocampista insieme a Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del mercato del Napoli anche per la prossima sessione estiva di calciomercato, ma già ad inizio stagione poteva essere ceduto.

Alfredo Pedullà non ha tentennamenti e dice: “Durante la scorsa sessione di mercato estivo Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid per Fabian Ruiz. Vi posso dire anche la data era esattamente il 3 ottobre 2020, quando il patron azzurro ha deciso di rispedire al mittente la proposta fatta dai Colchoneros“. Secondo Pedullà il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha rifiutato i “cinquanta milioni che l’Atletico Madrid era pronto a pagare per Fabian Ruiz. Il club non ha voluto privarsi di un calciatore su cui puntano molto e sui cui c’è grande fiducia“. Lo spagnolo in questa stagione ha avuto alti e bassi, ma ora come tutto il Napoli si sta riprendendo. La sensazione è che Fabian Ruiz riesca ad esprimersi molto meglio quando gioca con Demme, mentre con Bakayoko le sue prestazioni sono meno positive. In ogni caso De Laurentiis vuole continuare a tutelare il suo investimento, anche se bisogna risolvere il problema del rinnovo di contratto che per ora è molto lontano. Agenti e società azzurra non riescono a trovare l’intesa ed i grandi club sono alla finestra per cercare di fare l’affare.