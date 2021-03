Gazzetta dello Sport – Gattuso arrabbiato, ecco i due motivi

Gennaro Gattuso è arrabbiato per la situazione di poca serenità vissuta negli ultimi mesi ed il suo lavoro messo continuamente in dubbio.

Il Napoli è ancora in lotta per la Champions League e la vittoria con il Milan offre maggior certezze al Napoli. IL pareggi col Sassuolo pesa ancora tantissimo, soprattutto in termini di punti in classifica. Il Napoli è riuscito a svoltare, anche grazie ad una ritrovata serenità interna e con il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo Gazzetta dello Sport, però, Gattuso ha i suoi motivi per essere arrabbiato: “Sarà arrabbiato, Rino Gattuso,

per tutto quanto avvenuto negli ultimi mesi, con la sua posizione messa fortemente in discussione e con la maggior parte dei titolari fermi per infortuni e Covid-19. Di certo non ha vissuto un momento sereno, il tecnico napoletano, ma ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro e in quello del suo staff. Ha provato a limitare i danni in attesa che l’infermeria gli restituisse i giocatori. E nonostante la discontinuità nei risultati e le polemiche che ne sono seguite, è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto“.

Gattuso però dovrebbe essere arrabbiato un po’ anche con se stesso, dato che qualche errore a livello tecnico lo ha commesso. Inoltre in alcuni casi sono state proprio scelte banali a sembrare sbagliate, come quella di inserire Manolas con il Sassuolo quando non era in condizione fisica. Non a caso è stato proprio il greco a provocare il rigore del pareggio, lo stesso difensore che poi non è stato nemmeno convocato per la sfida con il Milan e che ora invece prova a recuperare per la gara con la Roma insieme ad un altro azzurro. Insomma gli errori sono stati commessi da tutti in questa stagione, ma l’obiettivo Champions League è ancora alla portata e bisognerà fare di tutto per raggiungerlo.