Corriere – Roma-Napoli ad alta tensione, azzurri riposati è un vantaggio

La sfida tra Roma e Napoli si gioca dopo tante polemiche sul rinvio di Juve-Napoli e lo scontro tra la società giallorossa e la Lega.

Il clima a Roma prima e durante la sfida con il Napoli sarà tutt’altro che disteso. Il match dell’Olimpico è stato anticipato da una serie di polemiche innescate dalla Roma, dopo la decisione della Lega di accogliere la richieste di Juventus e Napoli di rinviare ulteriormente la sfida valida per il recupero della 3^ giornata di Serie A, inizialmente prevista per il 17 marzo. La Roma sperava di poter giocare contro un Napoli stanco dalle tre partite settimanali, dato che i giallorossi saranno impegnati in Europa League, in trasferta contro lo Shakthar Donetsk.

La società giallorossa si è fatta sentire con una lettera, a cui la Lega ha risposto facendo sapere che non c’era alcuna irregolarità nel rinvio di Juve-Napoli. Una risposta che ha trovato la contro replica del Ceo della Roma Fienga che ha usato parole molto dure. Insomma il clima è tutt’altro che sereno ed in casa Roma c’è la sensazione che il Napoli arrivi favorito alla gara contro i giallorossi. La partita, però, non sarà rinviata e si giocherà regolarmente domenica prossima tra le polemiche.