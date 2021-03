Gazzetta – Roma pronta a dare battaglia, vuole il rinvio della partita col Napoli

La Roma non si ferma e vuole il rinvio della sfida con il Napoli, gli azionisti sono pronti ad agire per vie legali per chiedere lo spostamento.

Rinvio di Roma-Napoli lo chiede a gran voce la società giallorossa che si è fatta già sentire con la Lega. La lettera inviata dal club alla Lega non ha sortito effetto, dato non è stata trovata alcuna irregolarità sul rinvio di Juve-Napoli, che è la causa scatenante della rabbia della Roma. Ieri il Ceo della Roma Fienga ha parlato di nuovo, usando parole molto due nei confronti della Lega. I giallorossi non hanno digerito lo spostamento di Juve-Napoli, recupero della 3^ giornata di Serie A che doveva giocarsi il 17 marzo e invece è stata ulteriormente spostata. I giallorossi, attesi in settimana dalla trasferta in Ucraina di Europa League, sono convinti che il Napoli si avvantaggiato perché ha una settimana di lavoro senza partite.

Per questo motivo i dirigenti giallorossi chiedono il rinvio di Roma-Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport verrà chiesto di nuovo lo slittamento del match ma “Non lo otterrà col no del Napoli ma, oltre a farne una battaglia politica, aprirà la strada a quanto già scritto. «Azioni a tutela della società». E se la clausola compromissoria vieta alla Roma il tribunale, gli azionisti invece saranno liberi di andarvi. Impressioni? Ci aspettano giorni caldi. E non solo sul campo“.