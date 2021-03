Repubblica – Troppi punti sprecati, Napoli lotta scudetto gettata alle ortiche

La vittoria del Napoli conto il MIlan ha quasi definitivamente consegnato lo scudetto all’Inter di Conte che ha battuto il Torino ed ha 9 punti di vantaggio sui rossoneri. A quella lotta scudetto avrebbe potuto partecipare anche il Napoli che ha sprecato troppi punti. Ecco quanto scrive Repubblica:

Resta, ad onor del vero, un retrogusto amaro. Che l’auspicata conquista di un posto in Champions non può cancellare. Non è vero, come pure molti “pentiti” oggi sostengono, che la rosa del Napoli era stata sopravvalutata. Tutt’altro. Probabilmente in un torneo così modesto ed altalenante si è persa l’occasione per giocarsi il titolo sino alla fine del campionato. Gettando alle ortiche inspiegabilmente punti su punti.