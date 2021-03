Calciomercato: la Lazio fiuta l’affare, vuole un difensore del Napoli

Igli Tare vuole portare Nikola Maksimovic alla Lazio, il difensore del Napoli è in scadenza di contratto a fine stagione.

Nikola Maksimovic andrà via da Napoli a parametro zero a la Lazio ha già fiutato l’affare. Secondo Il Messaggero il club biancoceleste sta lavorando già da tempo per cercare di portare il calciatore a Roma a fine stagione. Il rinnovo di contratto tra Maksimovic ed il Napoli appare oramai utopia, quindi a fine stagione sarà libero di andare via. Ma Maksimovic non è l’unico calciatore che rischia di andare via a parametro zero a fine stagione, dato che pure Hysaj è nelle sue stesse condizioni. Il contratto del terzino albanese scade a giugno ed il suo procuratore ha più volte dichiarato che non ci sono i presupposti per il rinnovo. A quanto pare per Hysaj si è fatto avanti anche il Psg con Leonardo che vorrebbe approfittare della possibilità di non pagare il cartellino del giocatore.