In Spagna sicuri: “Sarri accordo fatto col Napoli, il tecnico chiede un calciatore”

Anche in Spagna rimbalza la notizia del ritorno di Maurizio Sarri al Napoli per sostituire Gennaro Gattuso in panchina.

Il Napoli e Sarri hanno già un accordo, la stampa spagnola riprende la notizia che in Italia dilaga sempre di più. Sono tante le fonti che parlano di un accordo già trovato tra la società di Aurelio De Laurentiis e Sarri. Fino ad ora non sono arrivate smentite ufficiali, né da parte del tecnico e neppure da parte della società che continua a sostenere Gattuso per raggiungere l’obiettivo Champions League ma a fine stagione l’addio sarà praticamente scontato, in qualsiasi modo si concluda il campionato del Napoli.

A riprendere la notizia di Sarri al Napoli in Spagna è il portale todofichajes.com. Secondo i media spagnoli, però, per tornare al Napoli il tecnico toscano ha posto alcune condizioni, una di queste è il ritorno di Jorginho al Napoli. Anche l’agente del calciatore italo-brasiliano non ha escluso questa possibilità: “Se Sarri dovesse veramente tornare al Napoli potrebbe puntare su Jorginho, è uno degli uomini ideali per il suo calcio“. Non è un caso che Sarri volle Jorghinho quando si trasferì al Chelsea. In Inghilterra il centrocampista è diventato un punto di riferimento ed ha un contratto che scade nel 2023.