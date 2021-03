Bolla azzurra, De Laurentiis e Gattuso ricuciono lo strappo per l’obiettivo Champions. Il patron si è inventato un rito pre partita

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso si riavvicinano per il bene del Napoli, presidente e allenatore hanno sepolto l’ascia di guerra.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso da qualche settimana sembra più sereno, merito anche di un clima che si è rasserenato dopo le turbolenze dei mesi scorsi. La sconfitta di Verona, la ricerca di un nuovo allenatore e le lamentele verso la società sono state sepolte. Magari non dimenticate, ma sicuramente allontanate per ricreare un clima migliore. La testa è sempre importante per gli atleti e quindi un clima di maggiore serenità sta influendo anche sulle prestazioni sul terreno di gioco. Gli azzurri stanno migliorando, magari non sono perfetti, ma contro il Milan si è avuta la prova che la squadra è sulla buona strada.

De Laurentiis ed il rito pre partita

Ad influire positivamente il riavvicinamento di Gattuso e De Laurentiis che per il bene del Napoli e per la rincorsa Champions League, hanno deciso di abbandonare i rancori. Corriere dello Sport sulla vicenda scrive: “Tutti, da Rino ai giocatori passando per i dirigenti, hanno commesso errori: chi di natura tecnico-tattica; chi di gestione; chi di approccio. Ma poi nel momento clou della stagione sono venuti fuori gli uomini e gli atleti: la squadra si è isolata in una sorta di bolla azzurra dove sono andate anche in scena sfuriate pubbliche e private“. Ora però il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricominciato a fare quadrato con Gattuso e la squadra del Napoli, tanto che prima della partita si è inventato un rito, scrive il quotidiano sportivo, ovvero un “abbraccio collettivo” per darsi la carica. La ritrovata armonia dovrà dare la carica agli azzurri per la rincorsa Champions League, tutt’altro che semplice. Ci sono tante squadre per un piazzamento nell’Europa dei grandi e bisognerà lottare fino alla fine.