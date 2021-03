Video – Il Napoli sbanca San Siro, Politano fa sognare gli azzurri: ecco il gol

Il Napoli riesce a battere il Milan allo Stadio San Siro grazie ad un gol di Matteo Politano, gli azzurri ora sono a 2 punti dal quarto posto.

Vittoria vista Champions League per il Napoli che batte il Milan al San Siro. Una bella partita quella giocata dagli uomini di Gattuso che per la prima volta da inizio stagione ha potuto allenare la squadra per una settimana intera. Il tecnico del Napoli ha dovuto fare a meno di Lozano, Manolas e Rrahamani ed ha presentato Demme al posto di Bakayoko. In attacco Mertens è preferito a Osimhen. Pioli senza Ibrahimovic risponde con Leao prima punta. La partita è combattuta nel primo tempo che termina sullo 0-0 ma si vede che il Napoli sembra più voglioso. La svolta arriva nella ripresa al 49′ quando Politano, ben servito da Zielinski, insacca alle spalle di Donnarumma con un destro ad incrociare.

Gli azzurri rischiano su un colpo di testa di Rebic al 70′, ma è bravissimo Ospina a deviare. Brivido nel finale per un presunto fallo da rigore su Theo Hernandez da parte di Bakayoko che viene visto e rivisto al Var e che Pasqua, dopo aver rivisto le immagini, decide di non punire con la massima punizione. Il Napoli con la vittoria a San Siro si lancia all’assalto della zoan Champions League. Gli azzurri di Gattuso sono a 50 punti al quinto posto insieme con la Roma. L’Atalanta è a quota 52 ma ha una partita in più rispetto agli azzurri che devono recuperare il match con la Juventus.