Ufficiale – Juventus-Napoli rinviata di nuovo: la data

Rinviata Juventus-Napoli la sfida si doveva giocare mercoledì 17 marzo ma la data ora è stata spostata nuovamente.

E’ stata di nuovo rinviata Juventus-Napoli la sfidam dell’Allianz Stadium si giocherà ufficialmente il 7 aprile alle ore 18.45. La Lega di Serie A ha accolto la richiesta da parte delle due società. Inizialmente il match era in programma il 4 ottobre, poi la partita non si giocò per i casi Covid e l’interno dell’Asl di Napoli che bloccò la squadra di Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria al Coni la partita tra Juve e Napoli era stata riprogrammata per un turno infrasettimanale la prossima settimana, ora con l’intervento del giudice sportivo si giocherà il 7 aprile.

Rinviata Juventus-Napoli ora la squadra azzurra non dovrà affrontare il trittico terribile di trasferte. Anche se la squadra di Gattuso domenica affronterà il Milan e poi dopo sette giorni se la vedrà con la Roma di Fonseca. In settimana, però, non dovrà scontrarsi con la Juventus, quindi per il tecnico partenopeo ci sarà la possibilità di preparare le trasferte di Milano e Roma avendo a disposizione una settimana intera per allenare i calciatori. E’ sicuramente una buona notizia per l’allenatore che deve recuperare anche alcuni calciatori. Uno su tutti Hirving Lozano che dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida con il Milan.