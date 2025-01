Dalla francia: “Kvaratskhelia-PSG, contatti in corso: offerto Skriniar al Napoli”

Secondo Footmercato, il club parigino avrebbe avviato i contatti con il Napoli per il georgiano. Sul piatto una proposta che include il difensore slovacco più una somma in denaro.

Il PSG torna prepotentemente alla carica per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato dal portale Footmercato, il club della capitale francese avrebbe accelerato nelle ultime ore per l’attaccante del Napoli, aprendo un canale di trattativa concreto con la dirigenza azzurra.

L’interesse dei parigini per il talento georgiano non è una novità. Già la scorsa estate il PSG aveva tentato un approccio con il club di De Laurentiis, trovando però un muro invalicabile. La situazione ora potrebbe essere diversa, complice anche lo stallo sul rinnovo del giocatore.

Il nodo contrattuale resta infatti ancora da sciogliere: il Napoli ha messo sul piatto un’offerta che partirebbe da 5 milioni annui per arrivare progressivamente a 7, ma dal calciatore non è ancora arrivata alcuna risposta. Kvaratskhelia avrebbe richiesto uno stipendio di almeno 7 milioni all’anno fin da subito.

Sul campo, i numeri del georgiano in questa stagione parlano di 5 reti e 3 assist in 19 presenze, un rendimento inferiore rispetto alla scorsa annata anche a causa di alcuni problemi fisici. Secondo le indiscrezioni, Antonio Conte non si opporrebbe a una sua cessione di fronte a un’offerta intorno ai 90 milioni di euro.

La novità più interessante riguarda la formula proposta dal PSG: i francesi avrebbero messo sul piatto il cartellino di Milan Skriniar più un consistente conguaglio economico. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio dell’ex Inter, con il difensore che chiederebbe al club parigino di compensare la differenza salariale per il trasferimento in Italia.

La palla passa ora al Napoli, che nonostante un contratto fino al 2027 si trova a dover gestire una situazione sempre più complessa. Il PSG di Luis Enrique resta alla finestra, pronto ad affondare il colpo decisivo.