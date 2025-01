Chiesa al Napoli se parte Kvaratskhelia: la richiesta di Conte

Gli azzurri pianificano il possibile dopo-Kvara con il PSG in pressing. De Laurentiis fissa il prezzo a 80 milioni, Conte ha già indicato i sostituti.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Il PSG avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, pronto a sferrare l’assalto decisivo già nella finestra di gennaio. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo: servono almeno 80 milioni di euro cash per sedersi al tavolo delle trattative.

La dirigenza azzurra, intanto, non si fa trovare impreparata e lavora su più fronti per individuare il sostituto ideale. Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna è quello di Edon Zhegrova, talento del Lille che ha stregato gli osservatori partenopei. Il 25enne kosovaro, già seguito in passato da diverse squadre italiane, ha particolarmente impressionato nei recenti match di Champions League contro la Juventus. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, cifra che rientra nei parametri economici del club.

Dalla Francia rimbalza anche una clamorosa opportunità di mercato: Federico Chiesa. L’esterno italiano, passato in estate al Liverpool, non ha trovato spazio in Premier League complici alcuni problemi fisici. Antonio Conte lo stima particolarmente e potrebbe rappresentare un’alternativa di lusso a David Neres, destinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico azzurro.

Il brasiliano ex Ajax, infatti, dopo una fase di adattamento ha conquistato la fiducia del tecnico salentino, fornendo già 7 assist tra campionato e Coppa Italia – il doppio rispetto a quelli realizzati da Kvaratskhelia.

Sul fronte centrocampo, parte del tesoretto derivante dalla cessione del georgiano potrebbe essere investito su una mezzala di inserimento. Il nome in cima alla lista è quello di Davide Frattesi, mentre si raffredda la pista Lorenzo Pellegrini dopo il derby. Intanto è fatta per Billing, pronto a prendere il posto di Folorunsho destinato alla Fiorentina.