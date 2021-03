Alvino: “Ho una notizia su Lozano. Per Koulibaly, ho un brutto pensiero nella mente”

Carlo Alvino, giornalista molto vicino alle vicende del calcio Napoli, ai microfoni di Radio Kiss kiss ha commentanti le prossime partite del Napoli. Alvino durante il filo diretto telefonico con i tifosi del Napoli, ha rivelato una notizia su Lozano e ha lanciato l’allarme su koulibaly.

“Ho una notizia su Hirving Lozano ed è la seguente: il messicano, con ogni probabilità, sarà convocato per la sfida col Diavolo e potrebbe giocare anche uno scampolo di match.

Non partirà sicuramente titolare, ma ha una ventina di minuti nella gambe e, di conseguenza, potrebbe entrare a partita in corso per riprendere confidenza col terreno di gioco”.