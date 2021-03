Lozano vuole il Milan: si attende il test decisivo, un attaccante resta ancora fuori

Hirving Lozano vuole esserci contro il Milan, ma bisogna attendere il test decisivo, c’è ottimismo nello staff medico azzurro.

Il Napoli spera di poter avere Hirving Lozano per la trasferta con il Milan. Il calciatore messicano sta recuperando dall’infortunio alla coscia riscontrato durante la partita con la Juventus. In quella gara Lozano giocò gli ultimi minuti nonostante il forte dolore, emblematico il suo rilancio con la coscia infortunata e l’urlo di dolore e liberazione. Lozano da qualche giorno si sta allenando con continuità con i compagni e questo gli dovrebbe permettere di tornare sul terreno di gioco entro breve. Gattuso vorrebbe convocare Lozano per la sfida con il Milan, ma dovrà attendere gli ultimi test decisivi. Molto probabilmente solo a ridosso delle convocazioni si sarà se il messicano potrà essere inserito in lista.

Repubblica scrive che c’è grande ottimismo per il recupero di Lozano, ma non ancora la certezza e per questo resta un minimo di apprensione. Il rientro di Lozano con il Milan darebbe a Gattuso la possibilità di avere un asso nella manica per le sostituzioni a gara in corso, dato che è escluso che il messicano possa cominciare il match di San Siro dal primo minuto. Il piano è quello di dare minutaggio all’attaccante messicano nel match con il Milan, per averlo più tonico per la seconda trasferta, quella in programma mercoledì con la Juve. Intanto dalle convocazioni per Milan-Napoli mancherà sicuramente Andrea Petagna. Il calciatore ex Spal non ha ancora recuperato dall’infortunio ed in ogni caso con il rientro di Mertens e Osimhen non si forzerebbero i tempi. Gattuso deve fare i conti anche con l’asse di Ghoulam che oramai ha terminato la stagione. Senza il terzino algerino dovrà rispolverare Mario Rui, oppure puntare su Hysaj adattato a sinistra. Per il resto non ci sono grandi problemi di formazione.