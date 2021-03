Tuttosport – Gattuso chiede almeno 5 punti con Milan, Juve e Roma

Il Napoli è atteso da tre trasferte molto dure con Milan, Juventus e Roma. Gennaro Gattuso vorrebbe raccogliere almeno 5 punti.

Il Napoli ha un obiettivo minimo per le tre difficilissime trasferte contro Milan, Juventus e Roma. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Manca solo una cosa per dirsi finalmente fuori dal tunnel: un successo in trasferta ma che sia “pesante”. E sulla strada del Napoli ora si presentano tre gare in una settimana, tutte fuori casa, con l’opportunità di arrivare a quella vittoria “pesante” che permetterebbe agli azzurri di sperare ancora nella zona Champions. Si

comincerà col Milan, poi mercoledì il recupero della sfida non giocata a Torino con la Juventus, quindi il testa a testa con la Roma: Gattuso firmerebbe per ottenere 5 punti e poi accelerare nelle ultime 10 gare di campionato, dalle quali prendere altri 20 punti“.

Napoli: il calendario delle tre trasferte

Il Napoli si gioca buona parte della qualificazione in Champions League attraverso le gare con Milan, Roma e Juventus. Partite che diranno molto sulle ambizioni degli azzurri. Contro il Milan per la prima volta Gattuso potrà avere una settimana tipo per allenare la squadra e spera nel recupero di Lozano. In questo momento servono tutti gli uomini in forma per affrontare 270 minuti di fuoco.