Gazzetta – Sarri al Napoli, sicuri che accetterà il rischio?

Maurizio Sarri potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli, ma il tecnico dovrebbe affrontare le grandi attese che ha la piazza partenopea.

Voci di mercato parlano di un interessamento concreto del Napoli per Maurizio Sarri, il nome del tecnico toscano è in cima alla lista degli allenatori di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport c’è grande attesa nella piazza azzurra per il possibile ritorno del tecnico toscano, andato via da Napoli dopo aver emozionato il pubblico per tre anni di fila. Proprio questo aspetto potrebbe essere il vero problema del ritorno di Sarri. Il tecnico ex Chelsea e Juventus dovrebbe affrontare le fortissime attese di una piazza che spera di rivedere quel tipo di gioco. Quello che ha emozionato ed entusiasmato non solo la platea partenopea, ma l’intera Europa.

Gazzetta si chiede se Sarri se la sente di accettare il rischio del ritorno al Napoli con queste premesse. E’ chiaro che i tifosi sognano di rivedere quel tipo di gioco, quello che il tecnico non è riuscito a far vedere a Torino sponda Juventus, dove il clima e l’ambiente sono totalmente diversi. Qualcosa in più si è visto al Chelsea, dove Sarri ha vinto anche un’Europa League.