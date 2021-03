Napoli, De Laurentiis sceglie tra quattro allenatori: attenti alla sorpresa

Aurelio De Laurentiis sta pianificando il Napoli del futuro senza Gennaro Gattuso, il patron sceglie tra quattro allenatori ma c’è il nome a sorpresa.

Il futuro allenatore del Napoli è ancora incerto, Aurelio De Laurentiis ha sondato una rosa di quattro nomi. Secondo Gazzetta dello Sport il patron della SSCN ha chiamato già Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. L’obiettivo numero uno resta Maurizio Sarri, con il tecnico toscano i contatti sono stati più frequenti ed il sogno è quello di riportarlo sulla panchina azzurra, per terminare magari un lavoro lasciato in sospeso. Ci sono molte indiscrezioni che parlano di un ritorno quasi certo di Sarri al Napoli, ma la fumata bianca non è ancora arrivata anche perché la stagione è in corso e Gattuso deve sentirsi responsabilizzato. Il futuro del tecnico ex Milan, però, appare segnato ed anche se dovese centrare l’obiettivo Champions verrà lasciato andare a scadenza di contratto.

Sarri e non solo: gli allenatori di De Laurentiis

Ma oltre ai quattro nomi già contattati da De Laurentiis, che dopo la sconfitta con il Verona voleva un cambio immediato in panchina, ci sono altri tecnici che piacciono al club partenopeo. Il primo è sicuramente Vincenzo Italiano che sta portando lo Spezia alla salvezza in Serie A, esprimendo anche un ottimo gioco. Ma di allenatori capaci ce ne sono molti in giro ecco perché il nome a sorpresa di De Laurentiis per il Napoli è Paulo Fonseca della Roma. Il nome del tecnico giallorosso è quello meno sponsorizzato ma secondo alcune indiscrezioni raccolta da napolipiu è anche uno di quelli maggiormente apprezzati. Il tecnico portoghese ha fatto vedere di poter esprimere un buon gioco, anche se la Roma è un po’ altalenante, con dei blackout quasi inspiegabili. In ogni caso Fonseca piace moltissimo a De Laurentiis che ci ha fatto più di un pensiero.