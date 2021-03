Gazzetta – Gattuso doveva essere già esonerato, il retroscena

Aurelio De Laurentiis aveva intenzione di esonerare Gennaro Gattuso ma i piani sono cambiati in corso d’opera per il Napoli.

L’esonero di Gattuso era veramente dietro l’angolo fino a qualche settimana fa, Aurelio De Laurentiis ci aveva pensato seriamente secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport. Il patron del Napoli dopo la sconfitta di Verona era pronto a fare il cambio, ma anche nelle settimane successive aveva provato a trovare un sostituto di Gattuso ma senza fortuna. Secondo il quotidiano sportivo gli infortuni, le assenze causa Covid 19 potevano pesare moltissimo su Gattuso era praticamente già esonerato se uno tra “Benitez, Sarri, Mazzarri o Spalletti” avessero accettato di “subentrare in corsa“. Nessuno però ha voluto sedersi sulla panchina a campionato ancora in corsa ed alla fine Gattuso è rimasto sulla panchina del Napoli.

Ora l’infermeria va pian piano svuotandosi. Il tecnico del Napoli ha recuperato Mertens, Lozano e Osimhen in attacco, mentre in difesa è rientrato Manolas che deve però recuperare la forma migliore. Rientrato anche Demme a centrocampo. Ora Gattuso ha la possibilità di giocarsi le sue carte per la qualificazione alla Champions League. Obiettivo imprescindibile per il Napoli, ma anche nel caso dovesse raggiungerlo molto difficilmente Gattuso resterà sulla panchina partenopea. Si parla con insistenza di Sarri e c’è chi lo dà già per certo.