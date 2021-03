Lozano ritorna col Milan, Gattuso ha deciso l’attacco c’è Mertens

Hirving Lozano rientrerà tra i convocati di Milan-Napoli, il messicano ha superato l’infortunio. Mertens sarà titolare, Osimhen in panchina.

Gennaro Gattuso ha già deciso gli attaccanti da schierare in Milan-Napoli, ci sarà Dries Mertens titolare come punta centrale mentre Victor Osimhen partirà dalla panchina. Al rientro dall’infortunio anche Hirving Lozano che potrà tornare tra i convocati ma non giocherà dal primo minuto, questo quanto scrive Corriere dello Sport. Gattuso pare non voglia forzare troppo quei calciatori che sono stati fuori per lungo tempo, dandogli modo di ritrovare la forma fisica migliore. Il tecnico del Napoli vuole evitare che ci siano ricadute, in modo da non ritornare di nuovo in emergenza come qualche settimana fa.

Il recupero di Hirving Lozano è un’ottima notizia per il Napoli, il messicano è stato uno dei migliori in questa travagliata stagione. Riuscire a portarlo almeno in panchina dà a Gattuso la possibilità di far rifiatare uno tra Politano e Insigne a gara in corso. I due hanno giocato praticamente sempre nelle ultime settimane. Il vero obiettivo dello staff medico e tecnico del è di recuperare al meglio Lozano per la gara di mercoledì prossimo, turno infrasettimanale in cui si sfideranno Juve e Napoli. Gli azzurri sono attesi da tre trasferte molto difficili in cui si ci gioca il futuro piazzamento in Champions ed avere tutti in forma è fondamentale.