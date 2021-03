Fedele è sicuro: “Sarri nuovo allenatore del Napoli, è stato già deciso”

Enrico Fedele parla di Maurizio Sarri come nuovo allenatore del Napoli, secondo l’opinionista De Laurentiis ha già fatto la scelta.

Il ritorno al Napoli di Maurizio Sarri viene dato per certo da Enrico Fedele, dirigente ed opinionista: “Secondo le mie fonti Aurelio De Laurentiis ha già scelto l’allenatore e sarà Sarri. Il patron azzurro vuole dare di nuovo fiducia al tecnico che sarebbe pronto a rientrare sulla panchina partenopea“. Dunque ci sono tutti i presupposti per un ritorno di Sarri al Napoli che prenderebbe il posto di Gattuso a cui non verrà “rinnovato il contratto anche se dovesse qualificarsi per la Champions League“. Secondo l’opinionista che ha parlato durante il programma l’Infedele in onda su Televomero sono false le voci che “portano Spalletti al Napoli“.