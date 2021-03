Gazzetta – Rinnovo Insigne, la strategia del Napoli: ecco le cifre

Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2022 il suo rinnovo è in fase di discussione, ma i tempi sono lunghi.

Le prestazioni di Lorenzo Insigne fanno tornare in auge il discorso rinnovo col Napoli, dato che a fine stagione il calciatore avrà solo un altro anno di contratto con il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di tenere ancora a lungo Insigne al Napoli, facendolo diventare una bandiera, ma questa volontà si scontra con le cifre ed il budget a disposizione. Attualmente Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione ed il suo stipendio, unito a quello di Merens, Lozano e Koulibaly (che piace moltissimo al Bayern Monaco ndr) incide molto sul tetto ingaggi. La società a fine stagione, secondo Gazzetta, vuole tagliare almeno del 40% il costo degli stipendi e da qui nasce il problema.

Rinnovo Insigne: i dettagli e le cifre

La strategia di Aurelio De Laurentiis è quella di proporre ad Insigne un prolungamento del contratto di altri 4 anni, fino al 2026, quindi alla scadenza il calciatore avrà 35 anni. Un contratto più lungo ma a cifre più contenute: ovvero 3 milioni di euro a stagione. Ecco perché bisogna capire se Insigne, che piace ai top club europei, accetterà di restare a queste cifre. La volontà del calciatore di restare in maglia azzurra c’è tutta e lo ha detto più volte, ma è normale che dinanzi ad un’offerta faraonica da parte di qualche club estero si può vacillare, anche perché significherebbe andare a giocare in una squadra che lotta per grandi traguardi. Ma del rinnovo di Insigne col Napoli se ne parlerà tra qualche settimana, dato che il discorso è stato volutamente accantonato. Ora c’è da pensare alla rincorsa Champions League. L’obiettivo è fondamentale non solo per il prestigio ma anche per le casse del Napoli.