Bayern Monaco su Koulibaly: il club tedesco fa sul serio

Kalidou Koulibaly nel mirino del Bayern Monaco, la società tedesca dirà addio ad Alaba e Boateng e cerca sostituti sul calciomercato.

Si è mossa la corazzata Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly che nel prossimo calciomercato sarà nuovamente oggetto dei desideri delle big europee. La scorsa estate ci aveva provato con insistenza il Manchester City, ma l’offerta del club inglese è sempre stata ritenuta troppo bassa da parte di Aurelio De Laurentiis. Nonostante la crisi anche per la prossima sessione di calciomercato il Napoli non vuole abbassare il prezzo del cartellino di Koulibaly. Chi vuole comprare il giocatore senegalese dovrà fare un’offerta importante: almeno 70-80 milioni di euro, altrimenti non sarà ceduto. Il Napoli ascolterà le richieste, anche perché la società vuole abbassare il monte ingaggi e Koulibaly guadagna 6 milioni di euro a stagione.

Secondo Corriere dello Sport su Koulibaly c’è l’interesse concreto del Bayern Monaco che deve trovare i sostituiti di Alaba e Boateng che a fine stagione lasceranno il club tedesco. Koulibaly viene ritenuto un ottimo rinforzo, anche perché ha maturato molta esperienza in Serie A ma anche nelle coppe europee tra Champions League ed Europa League.