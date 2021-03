Napoli: De Laurentiis negli spogliatoi, clima disteso con Gattuso

Il Napoli vince 3-1 con il Bologna, una vittoria che distende gli animi in vista di tre trasferte difficilissime con Milan, Juve e Roma.

Aurelio De Laurentiis fa sentire la sua presenza, anche fisica, al gruppo ed a Gennaro Gattuso. Come racconta Il Mattino anche dopo la vittoria col Bologna il presidente del Napoli è sceso negli spogliatoi. “Ha una sua stanza riservata, ma gli piace farsi vedere, far sentire la sua voce. Non ha parlato a lungo, ha sorriso soprattutto e si è fermato con Ringhio per uno scambio di pochi minuti. Gattuso è sereno, a modo suo. È stato con De Laurentiis e Giuntoli nelle ore della vigilia, ha diviso con il presidente la serata alla tv a vedere il secondo tempo di Juventus-Lazio. Ha ritrovato la presenza (fisica) di De Laurentiis e lo apprezza” scrive il quotidiano partenopeo.

La presenza di Aurelio De Laurentiis in questo momento è molto importante, la squadra ha bisogno di stabilità e di concentrazione per lanciare la ricorsa al quarto posto. Obiettivo fondamentale per evitare un ridimensionamento accentuato a fine stagione. Lo sa anche il patron del Napoli, che ha deciso di stare vicino alla squadra ed ha ricucito, almeno in parte, il rapporto con Gattuso. Da professionisti entrambi sanno che è necessario seppellire l’ascia di guerra per il bene del Napoli e per chiudere la stagione nel migliore dei modi.